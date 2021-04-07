حكم تاريخي لردع المتحرشين بالأطفال.. المؤبد لعامل هتك عرض طفلا في المنصورة

من أول جلسة

أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكما تاريخيا بالسجن المؤبد في أولى جلسات محاكمة عامل متهم بهتك عرض طفل ١١ عاما تحت تهديد السلاح.



صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشارين محمد فاروق فخري ورامي منصور عباس، الدائرة السادسة جنايات المنصورة.



وتضمن أمر الاحالة الصادر من نيابة شمال المنصورة الكلية في القضية رقم 171 لسنة 2021 جنايات الستاموني والمقيدة برقم 8 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة استدراج المتهم عبد العزيز.أ.خ 19 سنة عامل في يوم 7 يناير 2021 للطفل أحمد.م.ص 11 سنة إلى أحد الاماكن المهجورة بحجة توصيله.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم طرح المجني عليه أرضا فور الابتعاد به إلي مكان مهجور وجرده من ملابسه وتعدى عليه جنسيا تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، كما اتهمت النيابة المتهم بحيازة سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان من بينهم والدي الطفل المجني عليه وقرر أحد الشهود فلاح 48 سنة أنه اثناء عودته الي منزله سمع صوت استغاثة وباستطلاع الامر شاهد المتهم يفر من مكان الواقعة مستقلا دراجة نارية وأخبره المجني عليه بقيام المتهم بالتعدي جنسيا عليه تحت تهديد السلاح فقام بتوصيله إلي منزله كما أنه تعرف على المتهم في العرض القانوني بمركز الشرطة.



وقالت والدة المجني عليه إنها فوجئت بالشاهد الأول يحضر إلي منزلها برفقة نجلها الذي اخبرها بتعدي المتهم عليه جنسيا بعد خطفه وهو ما شهد به والد الطفل أيضا.

وتضمنت التحقيقات شهادة معاون مباحث مركز شرطة الستاموني بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم باختطاف الطفل المجني عليه وقام بالتوجه إلي أحد المنازل المهجورة وجرده من ملابسه ثم اعتدى عليه جنسيا تحت تهديد السلاح.

وقال الطفل المجني عليه إن المتهم اختطفه بعدما هدده بالقتل بسلاح أبيض "مطواة" وتعدى عليه جنسيا كما اعترف المتهم تفصيليا بالواقعة كما سردها المجني عليه وما أوردته التحريات.



وأثبت تقرير الطب الشرعي بتعرض الطفل المجني عليه لهتك العرض بعد توقيع الكشف الطبي عليه وتطابق اصابته مع تصور الواقعة وأقوال المتهم بالتحقيقات.

وفي أولى الجلسات قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد ومصادر السلاح الأبيض.