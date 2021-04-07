عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجبلاية تستعين بعصام عبد الفتاح لإنهاء أزمة حكام قمة رمضان بين الاهلي والزمالك

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح

 

قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، الاستعانة بخدمات عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لإنهاء أزمة حكام قمة رمضان بين الاهلي والزمالك.

ويحل فريق الكرة بالنادي الأهلي ضيفا على غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم ١٨ إبريل الحالي فى شهر رمضان المعظم فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام قررت الاستعانة بعصام عبد الفتاح لاستقدام طاقم حكام من أوروبا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة فى الدورى.

أضاف: عصام عبدالفتاح يتمتع بعلاقات قوية بغالبية حكام أوروبا وبإمكانه إجراء اتصالات بالعديد منهم والحصول على موافقة طاقم تحكيمي لإدارة قمة رمضان.

وتستعد لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد  الى مخاطبة 14 اتحادا أوروبيا لترشيح طاقما لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

تأتى أبرز الاتحادات المنتظر ارسال خطابات إليها لإدارة قمة رمضان أيطاليا والدنمارك وألمانيا وسلوفينيا والمكسيك وسويسرا والبرتغال واليونان وإنجلترا.

فيما قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد استبعاد حكام فرنسا لإدارة مباراة القمة بسبب جنسية المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون.

يذكر أن نادى الزمالك أعلن رفضه إدارة حكام مصريين قمة رمضان فيما أبدى النادى الأهلى ترحيبه بالمقترح.
 

النادي الأهلي نادي الزمالك قمة الاهلي والزمالك عصام عبد الفتاح

ترشيحاتنا

البنك الدولي: مصر لديها نظام صحي مرن ظهر جليا في أزمة كورونا

إنفوجراف .. مصر تنشئ مجمعًا صناعيًا تكنولوجيًا للإصدارات المؤمنة والذكية

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التهرب الضريبى

ما بعد التعافي.. كيف يترك كورونا بصمته على نفسية مرضاه؟

قرار من النيابة بشأن قاتل الطفلة ريماس بالدقهلية

المدير الناجح يكسب القلوب..رئيس جامعة الأزهر يعقد لقاءً مفتوحًا مع مديري العموم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض الطيار اشرف ابو اليسر ب 6 ملايين جنيه من محمد رمضان

ماذا قال الرئيس السيسي عن سد النهضة ؟

الملء الثاني لـ سد النهضة.. إثيوبيا: سنخسر مليار دولار في هذه الحالة

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لإعارة مدافع الفريق

شاهد .. لحظة القبض على قاتل الطفلة ريماس بالدقهلية

السيسى محذرا أثيوبيا: بلاش تمس نقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة.. فيديو

كفاية بقا .. وفاء عامر توجه رسالة لـ عمرو يوسف بعد وقف مسلسل الملك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد