الجبلاية تستعين بعصام عبد الفتاح لإنهاء أزمة حكام قمة رمضان بين الاهلي والزمالك

قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، الاستعانة بخدمات عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لإنهاء أزمة حكام قمة رمضان بين الاهلي والزمالك.

ويحل فريق الكرة بالنادي الأهلي ضيفا على غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم ١٨ إبريل الحالي فى شهر رمضان المعظم فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام قررت الاستعانة بعصام عبد الفتاح لاستقدام طاقم حكام من أوروبا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة فى الدورى.

أضاف: عصام عبدالفتاح يتمتع بعلاقات قوية بغالبية حكام أوروبا وبإمكانه إجراء اتصالات بالعديد منهم والحصول على موافقة طاقم تحكيمي لإدارة قمة رمضان.

وتستعد لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الى مخاطبة 14 اتحادا أوروبيا لترشيح طاقما لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

تأتى أبرز الاتحادات المنتظر ارسال خطابات إليها لإدارة قمة رمضان أيطاليا والدنمارك وألمانيا وسلوفينيا والمكسيك وسويسرا والبرتغال واليونان وإنجلترا.

فيما قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد استبعاد حكام فرنسا لإدارة مباراة القمة بسبب جنسية المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون.

يذكر أن نادى الزمالك أعلن رفضه إدارة حكام مصريين قمة رمضان فيما أبدى النادى الأهلى ترحيبه بالمقترح.

