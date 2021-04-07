محافظ الشرقية يفتتح مركز خدمة المواطنين المُطور للبطاقات التموينية بمنشأة أبو عمر

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مكتب تموين منشأة أبو عمر التابع لإدارة تموين الحسينية بعد أن تم تطويره ليصبح مركزا لخدمة المواطنين، في حضور، الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والأستاذ فيصل عبد الكريم رئيس مدينة منشأة أبو عمر وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تفقد المحافظ ومرافقوه اقسام المركز والذي تم تزويده بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض ، وكذلك فاكس ، واستراحة للمواطنين ، حيث يضم 10 شبابيك لتقديم كافة الخدمات من بدل فاقد وبدل تالف – إصدار فصل إجتماعي – إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم .. لأبناء مدينة منشأه أبو عمر.

أوصى محافظ الشرقية العاملين بالمركز حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.

أوضح المحافظ أن أعمال تطوير المركز تأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة ، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي والذي يهدف إلي تسهيل الإجراءات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض " أهلاً رمضان" بمدينة منشأه أبو عمر لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك للتأكد من جاهزيته واستعداده لإستقبال المواطنين لشراء إحتياجاتهم الضرورية خلال الشهر الفضيل والتي تقدم بأسعار مخفضة عن السوق مشاركة من المحافظة بالتنسيق مع رئاسة المدينة ومديرية التموين والجهات المعنية لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطن البسيط .

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وإنخفاض أسعارها وإلتقى المواطنين وأدار معهم حواراً مفتوحاً للتعرف على آرائهم حول إقامة هذه المعارض والتي تم إنشاؤها خصيصاً لخدمة محدودي الدخل، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم المجمدة والألبان وياميش رمضان.

أكد محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من إقامة معارض أهلاً رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق وبجودة عالية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.