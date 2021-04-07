أوروبا تحسم أمرها من لقاح أسترازينيكا.. وهذا ما قالته بعد شد وجذب مرهق

حسمت أوروبا أمرها من مسألة الجدل المثار حول لقاح أسترازينيكا الذي عكف باحثو جامعة أكسفورد على وجوده بعد أشهر من ظهور الوباء في الصين العام الماضي، وتبنت إنتاجه شركة أسترازينيكا ليخرج للوجود آواخر العام الماضي، لكن حجم الجدل حوله مازال مستمرًا حتى مع رأي الاتحاد الأوروبي الجديد.

أكدت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية - المعروفة باسم PRAC - “أن فوائد لقاح أسترازينيكا AstraZeneca في الوقاية من المرض المعدي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد Covid-19 بشكل عام تفوق مخاطر الآثار الجانبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوروبية".

قال المدير التنفيذي لـوكالة الأدوية الأوروبية EMA "إيمير كوك" اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي في أمستردام، إن المنافع تفوق المخاطر.

وأضاف كوك: "استنادًا إلى الأدلة المتوفرة حاليًا ، لم يتم تأكيد عوامل محددة للخطر (كأن يؤثر اللقاح بالسلب في آثاره الجانبية) - مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي السابق، في إشارة إلى إن اللقاح لم يتبين حتى الآن خطره المزعوم في التسبب بجلطات دموية.

لكن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) عادت وصرحت بأن الأمر لا يعني أن اللقاح آمان تمامًا، إذ: أن هناك "صلة محتملة بين لقاح أسترازينيكا وحالات نادرة جدًا من جلطات الدم، إلا أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق المخاطر".

وقال البيان: “ خلصت لجنة السلامة التابعة لـ EMA ( PRAC ) اليوم إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدًا لـلقاح أسترازينيكا المعروف باسم فاكسزيفيرا".

وأضافت: "عند التوصل إلى استنتاجها ، أخذت اللجنة في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة حاليًا ، بما في ذلك المشورة من مجموعة خبراء مخصصة".

وتابعت: "تذكّر الوكالة أخصائيي الرعاية الصحية والأشخاص الذين يتلقون اللقاح بالبقاء على دراية بإمكانية حدوث حالات نادرة جدًا من جلطات الدم مصحوبة بمستويات منخفضة من الصفائح الدموية التي تحدث خلال أسبوعين من التطعيم. حتى الآن ، حدثت معظم الحالات المبلغ عنها في النساء دون سن 60 عامًا في غضون أسبوعين من التطعيم. بناءً على الأدلة المتاحة حاليًا ، لم يتم تأكيد عوامل الخطر ".

ولفتت إلى إنه "يجب على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح طلب المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت عليهم أعراض هذا المزيج من جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية.".

ولاحظت الوكالة أن الجلطات الدموية حدثت في الأوردة في الدماغ (تخثر الجيوب الأنفية الدماغي الوريدي ، CVST) والبطن (تخثر الوريد الحشوي) وفي الشرايين ، جنبًا إلى جنب مع انخفاض مستويات الصفائح الدموية والنزيف في بعض الأحيان ".

وأجرت اللجنة مراجعة متعمقة لـ 62 حالة من حالات تجلط الجيوب الوريدية الدماغية و 24 حالة من حالات تجلط الوريد الحشوي المبلغ عنها في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي لسلامة الأدوية (EudraVigilance ) اعتبارًا من 22 مارس 2021 ، وكانت 18 حالة فقط منها قاتلة.