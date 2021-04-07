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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكندية جيسيكا تحرز ذهبية سلاح الشيش للناشئات ببطولة العالم مصر 2021

صدى البلد

توجت الكندية جيسيكا زي جيا بذهبية منافسات الفردي لسلاح الشيش للناشئات ببطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحصلت جيسيكا على الذهبية والمركز الأول بينما حصدت الروسية أناستازيا بيزنوسيكوفا الميدالية الفضية وحصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية كلا من لاعبة مولدوفا ماريا كوجوكاري والأمريكية أليكساندرا جينا.


وتقام غدا الخميس منافسات الفرق لسلاح الشيش للشباب والشابات.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

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