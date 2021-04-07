يواصل جهاز تنمية المشروعات إتاحة تمويلات وقروض للشباب في إطار خطة الدولة لتنمية ثقافة العمل الحر ودعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قروض وتمويلات ميسرة بفائدة تتراوح بين 5% و 7% للمشروعات حسب قطاعات المشروع والمكان الجغرافي القائم فيه.

اقرأ أيضا:

تنمية المشروعات يوفر 8 مليارات جنيه لقروض الشباب

شروط قرض السيارة فى 5 بنوك

شروط الحصول على قرض سيارة أجرة

ويستعرض صدى البلد شروط الحصول على قرض سيارة أجرة من جهاز تنمية المشروعات كالتالي:

- أن يكون المتقدم كامل الأهلية

- ضامن حسن السمعة

- بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن

- صحيفة الحالة الجنائية للعميل

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية

- رخصة قيادة مهنية حسب نوع المركبة وطبقا لقانون المرور

- آخر إيصال كهرباء/ تليفون للعميل والضامن.

- شهادة التأمينات الاجتماعية

- شهادة "بروتستو" حتى تاريخه

- شهادة عدم إفلاس حتى تاريخه

- البطاقة الضريبية للعميل (في حالة النشاط القائم)

- عرض أسعار حديث من الوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين.

ويتقدم الراغب في الحصول على قرض سيارة أجرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أقرب فرع إقليمي للجهاز بمحل سكنه ليقدم طلب الحصول على قرض سيارة أجرة واستيفاء الشروط