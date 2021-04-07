عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شروط الحصول على قرض سيارة أجرة من جهاز تنمية المشروعات

صدى البلد

يواصل جهاز تنمية المشروعات إتاحة تمويلات وقروض للشباب في إطار خطة الدولة لتنمية ثقافة العمل الحر ودعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قروض وتمويلات ميسرة بفائدة تتراوح بين 5% و 7% للمشروعات حسب قطاعات المشروع والمكان الجغرافي القائم فيه.

اقرأ أيضا:

تنمية المشروعات يوفر 8 مليارات جنيه لقروض الشباب

شروط قرض السيارة فى 5 بنوك

 شروط الحصول على قرض سيارة أجرة

ويستعرض صدى البلد شروط الحصول على قرض سيارة أجرة من جهاز تنمية المشروعات كالتالي:

- أن يكون المتقدم كامل الأهلية

- ضامن حسن السمعة

- بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن

- صحيفة الحالة الجنائية للعميل

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية

- رخصة قيادة مهنية حسب نوع المركبة وطبقا لقانون المرور

- آخر إيصال كهرباء/ تليفون للعميل والضامن.

- شهادة التأمينات الاجتماعية

- شهادة "بروتستو" حتى تاريخه

- شهادة عدم إفلاس حتى تاريخه

- البطاقة الضريبية للعميل (في حالة النشاط القائم)

- عرض أسعار حديث من الوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين.

ويتقدم الراغب في الحصول على قرض سيارة أجرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أقرب فرع إقليمي للجهاز بمحل سكنه ليقدم طلب الحصول على قرض سيارة أجرة واستيفاء الشروط

قرض السيارة تمويل مشروعات جهاز تنمية المشروعات مشروع سيارة أجرة

موضوعات متعلقة

عبد الرازق توفيق: المشروعات المفتتحة من الرئيس السيسي حديث العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

حقوقي: نبش القبور جريمة لا إنسانية يعاقب عليها القانون | أعرف العقوبة

فيديو جراف..تصريحات خطيرة .. السيسي وأزمة سد النهضة

كلام نهائي .. رئيس اتحاد الكرة: مباراة القمة بحكام مصريين

مجدي الجلاد يكشف تفاصيل وعكته الصحية: استأصلت ورماً على المخ وأنا صاحي

الصحة تكشف عن نوع سلالة كورونا بمصر..وتؤكد :تحورات جنوب أفريقيا لم تصلنا

أسبوع ناري.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريب على تويتر

تعليق إثيوبي جديد حول مفاوضات سد النهضة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة تحرش رجل بفتاة داخل أتوبيس في الجيزة

أحمد موسى يخرج عن شعوره على الهواء.. فيديو

خلي بالك.. انخفاض كبير في درجات الحرارة الأيام المقبلة

إجراءات حكومية مشددة خوفا من زيادة إصابات كورونا في رمضان

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

نجوم الفن يرفعون شعار الانفصال في عام 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد