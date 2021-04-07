العربي للاقتصاد الرقمي : حماية البيانات أمن قومي

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن هناك قاعدة في سرية البيانات وهى أن البيانات تفقد 60% من العاملين داخل المؤسسة و40% خارج المؤسسة، والبيانات آمنة.

وأضاف غنيم، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن البيانات يتم لها إجراءات حماية وفقا لقواعد معينة وحماية البيانات أمن قومي، لافتا إلى أن مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة خطوة غير مسبوقة نحو الرقمنة.

وتابع أن البيان طالما خرج من أي مبني لابد أن يتم ما يعرف بالتشفير، وجميع المستندات والبطاقات سيتم استعمال تكنولوجيا عالية جدا في حال تصويرها، مستدركا أنه في النهاية تمنع فكرة التزوير وبمجرد وضعها على جهاز كشف التزوير يتم اكتشافها بسهول وسرعة.