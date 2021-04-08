اليوم .. ندوة بمهندسين الإسكندرية بعنوان "المدن التاريخية ومنظومة صناعة الذكاء"

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفــى، ندوة بعنوان "المدن التاريخية ومنظومة صناعة الذكاء" بحضور المتحدث الرئيسي بالندوة الأستاذ الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية وأستاذ العمارة والتخطيط بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وذلك الخميس ٨ أبريل الجارى.

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وقال الدكتور حسـن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة ،أن الندوة سيتم بثها أون لاين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية الساعة السادسة مساءً مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا للتجمعات حفاظاً على سلامة المهندسين.

وأضاف أنه سيتم استقبال كافة الأسئلة على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والإجابة عليها عبر البث المباشر.