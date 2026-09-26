مدينة إيطالية تطلق معرضًا للحضارة المصرية القديمة وبرنامجًا تعريفيًا للمدارس والعائلات

أطلقت بلدية برا، شمال غرب إيطاليا، معرضًا بعنوان «مصر: على خطى الآلهة»، ضمن مشروع ثقافي بالتعاون مع المتحف المصري بتورينو، ويستمر حتى 6 يناير 2027.

وأوضحت بلدية برا الإيطالية، في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم، "السبت" أن المعرض يتناول رحلة عبر البعد الديني لمصر القديمة، من خلال مجموعة مختارة من القطع الأثرية والتمائم التي لم يسبق عرضها للجمهور.

وأوضح عمدة بلدية برا، جياني فوجلياتو، أن استضافة المعرض، الذي تم إنشاؤه بالتعاون الوثيق مع المتحف المصري بتورينو، تمثل مبادرة ذات قيمة ثقافية عالية للمجتمع بأكمله، وتوفر فرصة فريدة للمقيمين والسياح والطلاب للاطلاع على القطع الأثرية، التي تُعرض لأول مرة للجمهور.

كما تقدم المبادرة برنامجًا شاملًا للمدارس والعائلات؛ إذ صُممت للزوار الصغار جولات إرشادية وورش عمل لتشجيعهم على اتباع نهج مباشر وجذاب للتعرف على حضارة مصر القديمة والثقافة التي ازدهرت على ضفاف النيل.

ويستضيف قصر ماتيس ببلدية برا ومواقع أخرى في المدينة، طوال فترة المعرض، برنامجًا من الفعاليات ذات الصلة، تشمل مناقشات معمقة، وجولات إرشادية ذات طابع خاص، وعروض أفلام مخصصة لمصر القديمة، وفعاليات علمية، وورش عمل، ومبادرات عائلية.