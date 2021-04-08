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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة "المجتمعات العمرانية الجديدة" تنظم ورشة عمل فى مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل فى مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS، بمقر رئاسة الهيئة. 

صرح بذلك، الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط بالهيئة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل  بالتنسيق مع شركة Esri Northeast Africa بشأن الدعم التكنولوجى فى مجال (GIS)  لجميع الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تحت إشراف المهندس احمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة،  وبحضور ممثلى  أجهزة مدن (  15 مايو - الشيخ زايد - الفيوم الجديدة -  القاهرة الجديدة - الصالحية الجديدة - العاشر من رمضان - الشروق - العبور - قنا الجديدة - رئاسة الهيئة).

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن  الورشة تأتي ضمن استراتيجية الوحدة التي تتولى مسئولية إعداد قاعدة بيانات جغرافية (GIS) لكل مدينة من المدن الجديدة الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتتكامل مع مشروعات الوحدة، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع سياسة التحول الرقمي والشمول المالي التي تنتهجها الدولة وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير منظومة العمل بها بما يحقق سهولة ويسر التواصل مع الاجهزة التابعة للهيئة، وتعظيم الاستفادة من الأراضى ولاية الهيئة ودعم متخذي القرار. 

اخبار وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية الجى بى اس

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