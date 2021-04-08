خالد عكاشة: نشكر المؤسسات الدولية على إمدادنا برؤيتهم في حقوق الإنسان على مستوي العالم

قال الدكتور خالد عكاشة ، مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يتقدم بالشكر والامتنان لسفراء الدول الأجنبية، والتى حرصت على الحضور اليوم، لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين تجارب الدول المختلفة، منوها إلى أنه يتقدم بالشكر إلى سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وسفارات الدول الأوروبية، الشركاء الاستراتيجيين للدولة المصرية وأيضا سفراء الدول الآسيوية ذات العلاقات التاريخية والحضارية الممتدة مع الدولة المصرية وسفارات الدول العربية الشقيقة.

وأضاف “مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية”، خلال مؤتمر صحفي “حقوق الإنسان” وبناء عالم ما بعد الجائحة، أنه يتقدم بالشكر إلى المؤسسات الدولية التى شاركت بالمؤتمر وممثليهم في القاهرة، لإبدائهم لاستعداد خوض حلقات النقاش الخاصة بالمؤتمر، وامتدادنا بؤريتهم على اوضاع حقوق الانسان على مستوي العالم.

وأشار، إلى أن المركز المصري يتقدم بالشكر لكل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويتقدم أيضا بالشكر لكافة المنظمات المصرية على اتساع نطاقهم، والمعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني، في مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا.