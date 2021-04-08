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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير ٧٥٠ محضر مخالفة وضبط ٣٢ طن سكر وملح غير صالح في حملات بالقليوبية

صدى البلد

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مع مديري مديرية التموين موقف توافر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد إحتياجات المواطنين مع توافر مخزون إستراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك وخطة الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها،مؤكدًا استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات بالمنافذ المتوافرة .


وفى نفس السياق تابع الهجان مع مدير مديرية الطب البيطري تكثيف الجهود ومراقبة الاسواق واماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والاسماك لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم واكد على ضرورة عمل نوبتجيات من اطباء المديرية فى ايام العطلات والراحات لتلقى اى بلاغات او شكاوى والتعامل معها على وجه السرعة .


وتنفيذاً لتعليمات المحافظ واستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك ،، أوضح عربي احمد مدير مديرية التموين بان المديرية قامت بضبط 30 طن ملح غير صالح للاستهلاك الادمى كما تم ضبط 2 طن سكر غير صالح للاستهلاك الادمي وضبط 58 كجم لحوم غير صالحة وقد تم تحرير اكثر من 200 محضر جنح ما بين غش تجاري- مجهول المصدر- بدون بيانات- عدم اعلان شهادات صحية- بدون ترخيص بالاضافة الى تحرير 550 محاضر مخالفة للمخابز منها نقص وزن ومواصفات وغلق بدون اذن .


واوضحت الدكتورة امل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري بانه تم تحرير عدد 62 محضر حيث بلغت كمية المضبوطات 6381 كجم لحوم واسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي
هذا وقد شدد محافظ القليوبية على  ضرورة إستمرار  شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.


وفى سياق متصل شدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يومياً بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أى مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

محافظ القليوبية مديرية التموين مخالفات الغش التجاري المواد التموينية

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