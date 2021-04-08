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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : افتتاح 5 معارض أهلا رمضان لخدمة المواطنين

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا رمضان

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة قامت بالتنسيق مع الغرفة التجارية لإنشاء 5 معارض أهلا رمضان بقليوب وشبرا الخيمة وبنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية، موضحا ان هذا بالإضافة إلى وجود 89 مجمع استهلاكى بمدن ومراكز المحافظة، و91 منفذ متحرك، و148 منفذ ثابت.


جاء ذلك خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وعربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين.


وأكد المحافظ ان المعروض من السلع اكثر من المطلوب فى الأسواق،  مشيرا الى أن جميع المنافذ والمعارض تتسابق على التخفيضات مما حقق استقرار كيير فى الأسعار، وهو مامنح فرصة كبيرة للمواطنين للمفاضلة بين أسعار المنتجات لشراء احتياجاتهم الأساسية لإستقبال الشهر الكريم.


وقال الهجان إن مراكز ومدن المحافظة رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بإقامة معارض (أهلًا رمضان) بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج الطازج وياميش رمضان بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 25 و 30% عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.


وأكد المحافظ أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان.


وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح اليوم، معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقال الوزير أن المعرض يهدف الى توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة ، مشيدا بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري خلال شهر رمضان الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة.


وأضاف أن معارض أهلا رمضان تضم العديد من السلع وبجودة عالية وبأسعار منخفضة، بنسبة تتراوح من 25 : ٣٠ %، وذلك للبيع بسعر اقل من سعر الجملة، وبالتالي يمنح المواطن فرصة كبيرة حقيقية لشراء السلع ومستلزمات والسلع الأساسية التى يحتاجها خلال شهر رمضان.


واكد وزير التموين أن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، خاصة خلال شهر رمضان ، لافتاً أنه يتم إتاحة جميع السلع الأساسية للمواطنين في معارض "أهلا رمضان" ، مشيرا إلى خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لتوفير السلع من خلال مشروع مصر للإنتاج الزراعى بالدلتا الجديدة كمشروع استراتيجي في غاية الأهمية.

اخبار محافظة القليوبية رمضان القناطر الخيرية الدكتور علي المصيلحي

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