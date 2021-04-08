قرار سعودي عاجل بشأن المسجد النبوي

بداية من رمضان..

أصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قرارا عاجلا بشأن الدخول الي المسجد النبوي حيث قال: بناءً على التوجيهات العليا قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته ابتداءً من غرة ‎رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).



وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد قالت في وقت سابق أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى (50 ألف) معتمر، و(100 ألف مصلٍ) يوميا، وذلك للأشخاص المحصنين، وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).



وذكر الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين نقلا عن مصدر مسؤول، أن هذا القرار سيتم تطبيقه بدءًا من شهر رمضان، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



وأكد الموقع أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا)، داعيا لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.



كما بين الموقع أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.