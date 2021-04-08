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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متفائلون.. أول رد من رئيس البرلمان العربي بشأن القرار الأمريكي الخاص بفلسطين

صدى البلد

رحب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بقرار الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وكذلك استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  "الأونروا".

 

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تفاؤله بهذه الخطوة كونها تعبر عن تغيير في موقف الإدارة الأمريكية الجديدة عن سابقتها التي اتخذت الكثير من القرارات والإجراءات التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني .

 

وأشار العسومي إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأونروا للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني والمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني، فهىً تقدم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

 

وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة أي محاولات لإستهداف الأونروا او تقليص دورها، مثمنا ما تقدمه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين ، بالإضافة إلى الدول العربية التي دعمت موازنة الوكالة .

 

وقال إن هذا أكد الإصرار العربي للحفاظ عليها وذلك حفاظًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحياة.
 

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