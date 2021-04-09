محافظ أسوان يستجيب لإستغاثات أهالى العطونى

بعد استغاثات أهالي قرية العطواني التابعة لمركز ومدينة إدفو للواء أشرف عطية محافظ أسوان بحدوث انهيار جزئى وكلى لعدد من المنازل نتيجة لغرقهم بالمياه عقب تعطل محطة الصرف الصحى بالقرية.

أمر المحافظ بتشكيل خلية أزمة برئاسة العميد محمد البناء رئيس مركز ومدينة إدفو والذى أكد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية حيث تم دفع بـ 8 سيارات لشفط المياه مع قيام شركة مياه الشرب والصرف بتركيب موتور جديد للمحطة لتشغيلها مرة أخرى مع ضمان عدم تعطلها مستقبلياً .

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وأشار المحافظ إلى قيام لجنة ميدانية مشتركة من الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى بحصر الأضرار الواقعة على المواطنين حيث ستقوم إدارة الشئون الاجتماعية بالرديسية بصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة مع إدراج المنازل المضارة ضمن خطة حياة كريمة .

هذا وكانت قد إنطلقت اليوم الخميس فعاليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطبي، وأيضاً الدكتور عماد الدين حسين رئيس قسم الاوعية الدموية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية الفيدرالية الإفريقية لجراحة الأوعية الدموية والاوردة ، والدكتور محمد إسماعيل رئيس القسم ، والدكتور عصام الشريف ، والدكتورة حنان حامد رئيس قسم الأوعية الدموية بجامعة عين شمس.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن محمود عثمان أهمية دور كلية الطب في الارتقاء بالمنظمة الطبية والبحثية بالجامعة ونقدم لها كل الدعم من ادارة الجامعة وكان للمنظومة البحثية بكلية الطب دور كبير في تحقيق المراكز العلمية والتصنيفات البحثية التي حققتها الجامعة عالميا.

وأضاف أيمن عثمان أنه يهدف المؤتمر إلي التوعية الطبية لسلوكيات والعادات الخاطئة التي تسبب أمراض الاوردة الدموية وأن مثل هذه المؤتمرات العلمية والطبية تهدف إلي استقطاب السياحة العلاجية بمحافظة أسوان.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أنه تضم فعاليات اليوم العلمي وسائل توعوية بين المواطنين بأهمية وخطورة أمراض الأوردة وكيفية الوقاية منها بالإضافة إلى محاضرات مبسطه لشباب الاطباء الممارسين في مجال جراحة الأوعية الدموية وهيئة التمريض ومقدمي الخدمة الطبية والعلاجية .