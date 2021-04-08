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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم وتضامن.. اتصال جديد من أمريكا لـ العاهل الأردني

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، والشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني من وزير الخارجية الأمريكي.

جاء ذلك بعد الأحداث الأخيرة في الأردن واعتقال عدد من الأشخاص بعد متابعة أمنية، وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي أن التحقيقات بينت تمرير أناس من دائرة الأمير حمزة لمعلومات لجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، ووجود ارتباطات بين باسم عوض الله وما يسمى بالمعارضة الخارجية لتنفيذ مؤامرات تضعف استقرار الأردن.

فيما أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني وكّل عمه الأمير الحسن مسار التعامل مع موضوع الأمير حمزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الأربعاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ليقول له إنه لديه صديق في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن: "لست قلقا بشأن الوضع في الأردن".

وكشف الديوان الملكي الأردني، أمس الأربعاء، عن تلقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الديوان الملكي إن الرئيس الأمريكي أعرب عن تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني.

وأكد بايدن في اتصاله على تأييد الإجراءات والقرارات التي أصدرها العاهل الأردني للحفاظ على أمن واستقرار بلاده.
 

أمريكا الأردن الملك عبد الله الثاني الولايات المتحدة جو بايدن وزير الخارجية الامريكي

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