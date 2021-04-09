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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تواصل عمليات البحث عن مفقودين بإعصار إندونيسيا.. فيديو

صدى البلد

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها وصول سفينتين تابعتين للبحرية الإندونيسية تحملان مساعدات إنسانية إلى المنطقة التي اجتاحها إعصار أسفر عن سقوط أكثر من مائتي قتيل من بينهم العشرات في تيمور الشرقية.



ورست السفينتان في جزيرتي ليمباتا وادونارا الواقعتين في أقصى شرق الأرخبيل الإندونيسي المترامي الأطراف. وتوجهت إلى جزر أخرى في المنطقة المنكوبة مستشفيات عائمة.



وقد شرد الإعصار آلاف الأشخاص في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين. واضطرت الأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار سيروجا آلاف الأشخاص إلى هجر منازلهم.



ويعتبر سيروجا من أكثر الأعاصير تخريبا منذ سنوات في المنطقة. واستحالت مناطق زراعية حقولا موحلة في حين لا يزال التيار الكهربائي منقطعا بشكل واسع. وفي بعض البلدات في ليمباتا جرفت انزلاقات التربة منازل مبنية على سفح الجبل إلى مستوى المحيط.

 



 

التيار الكهربائى الأمطار الغزيرة أعاصير إعصار إعصار اندونيسيا اندونيسيا عمليات البحث

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