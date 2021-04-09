عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظة اختطاف شابة عشرينية لإجبارها على الزواج.. ونهايتها أليمة

نهاية أليمة لشابة
نهاية أليمة لشابة عشرينية بعد اختطافها لإجبارها على الزواج

تداولت وسائل إعلام دولية لقطات مصورة ترصد لحظة تعرض امرأة في الـ27 من عمرها للاختطاف على يد ثلاثة رجال أثناء عودتها من العمل إلى منزلها، حيث حاصرها الخاطفون في طريق عودتها ودفعوها عنوة إلى داخل سيارة في واقعة يشار إليها بـ"الزواج بالاختطاف" أو "الزواج بالأسر" والتي شهدتها مدينة "بيشكيك" عاصمة دولة "قيرجيزستان" في آسيا الوسطى، وجاء ذلك قبل ساعات من العثور عليها مقتولة.

وشوهدت الضحية "آيزادا كاناتبيكوفا" في تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع اختطافها وقد كان الخاطفين الثلاثة يحيطون بها من كافة الجهات وفشلت محاولاتها للإفلات منهم وسرعان ما تمكنوا من الإمساك بها ودفعوها إلى المقعد الخلفي في سيارة كانت تنتظرهم على جانب طريق كي يتم تزويجها قسرًا، ووقع حادث الاختطاف يوم الاثنين الماضي.

اقرأ أيضًا: اختبأت في دولاب.. طفلة تنجو من جريمة وحشية أودت بحياة والدتها وأختيها

وأفادت الشرطة في بيان لها الأربعاء بأنه قد عُثِر على جثة الضحية في سيارة خارج العاصمة، وتشير الدلائل إلى أنها لقيت مصرعها خنقًا عقب اختطافها لإجبارها على الزواج.

وأشارت الشرطة إلى أن خاطف "آيزادا كاناتبيكوفا" والمشتبه به في ارتكاب جريمة قتلها هو رجل في الـ36 من عمره وعُثِر عليه ميتًا بدوره ويُعتقد أنه انتحر.

وأفاد التلفزيون الرسمي أمس، الخميس، بأن الشرطة احتجزت أحد الخاطفين الآخرين، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها.

وأضاف تقرير الصحيفة أن جريمتي اختطاف وقتل "كاناتبيكوفا" دفعتا قرابة 500 شخص للتظاهر في العاصمة "بيشكيك" الخميس للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ورئيس شرطة المدينة، وحمل المتظاهرون لافتات عليها صورة الضحية أمام وزارة الداخلية في دولة "قيرجيزستان".

اقرأ أيضًا: عاريًا في كرتونة.. العثور على طفل حديث الولادة ملقى في صندوق بالشارع

وأوضح تقرير "ديلي ميل" أن المتظاهرين كانوا غاضبين حيال عدم تمكن الشرطة من التوصل إلى الضحية في الوقت المناسب بعد وقوع عملية الاختطاف التي رصدتها كاميرا مراقبة وظهر رقم لوحة سيارة خاطفيها واضحًا في التسجيلات.

ووصف "صدير جاباروف"، رئيس "قيرجيزستان"، واقعة وفاة "آيزادا كاناتبيكوفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بكونها "مأساة وألم ليس لعائلتها فقط، لكن أيضًا لدولتنا بأكملها"، مضيفًا أن هذا الحادث يجب أن يكون الأخير من نوعه في التاريخ.

اختطاف شابة عشرينية لإجبارها على الزواج
اختطاف شابة عشرينية لإجبارها على الزواج
الحادث وقع في دولة قيرجيزستان
الحادث وقع في دولة قيرجيزستان
الضحية لقيت مصرعها جراء واقعة زواج بالاختطاف
الضحية لقيت مصرعها جراء واقعة زواج بالاختطاف
مقتل الضحية أدى إلى تظاهر قرابة 500 شخص
مقتل الضحية أدى إلى تظاهر قرابة 500 شخص
الزواج بالاختطاف اختطاف سيدة دولة قيرجيزستان كاميرات مراقبة اختطاف وقتل

موضوعات متعلقة

صور غير لائقة.. سيدة تقع ضحية انتقام غير أخلاقي من خطيبها السابق

اختطاف رضيعة بالخطأ أثناء سرقة سيارة والديها.. تفاصيل وصور

ترشيحاتنا

إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها في يناير الماضي

ضرب مبرح.. أب يصارع الموت بعد محاولته حماية نجله من التنمر

أين القائمة؟.. جوجل تخفى أهم قوائم متجر بلاي.. و3 خطوات للعثور عليها

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

وزيرة الطاقة الأمريكية: علينا تحديث ترسانتنا النووية

بدء غلق جزئى لمطلع كوبرى الدقى المعدنى ٣ أيام لأعمال صيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء الدراسة في جميع المدارس خلال رمضان .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد