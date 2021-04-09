إصابة حكم مباراة برشلونة وريال مدريد.. والاتحاد الإسباني يعلن البديل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إصابة ماتيو لاهوز، قبل ساعات من انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة، المقرر لها، غدا، السبت، على ملعب ألفريد دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكر الاتحاد الإسباني، في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن ماتيو لاهوز تعرض لإصابة عضلية قبل مباراة برشلونة وريال مدريد، وتم إسناد مهمة إدارة المباراة للحكم جيل مانزانو.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 66 نقطة، بينما يحل ريال مدريد ثالثا برصيد 63 نقطة.