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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: الدولة حرصت على الأخذ بالأسباب منعا لانتشار كورونا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية حرصت على الالتزام، في جميع جوانب الحياة بين مسيرة الحياة الاقتصادية وإقامة الشعائر الدينية والحفاظ على حياة الناس وصحتهم والعمل بالأخذ بالأسباب الشرعية منعاً لانتشار كورونا بين الناس.

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد النور قرية المنصورية بمحافظة الجيزة، أن الدولة اتخذت إجراء بفتح بيوت الله وستظل مفتوحة، سائلين المولى عز وجل ان تبقى مفتوحة عامرة، مُشيراً الى أن من يحب بيوت الله عليه أن يلتزم بالكمامة وبالمصلى الشخصي واجراءات التباعد لأنك إن تسببت فى غلق بيت الله فكيف ستلقى الله لأنك لم تلتزم. 

وأكد أن الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، واجب شرعي وصحي ومادام بيت الله مفتوح فلنحافظ عليه، وإذا وجدنا إنساناً لا يلتزم ننصحه بالإلتزام حتى يبقي بيت الله مفتوحاً للجميع دون أي مخالفات، ونكون جمعنا بين إيمانيات وروحانيات هذا الشهر العظيم وبين الحفاظ على الصحة العامة. 

كورونا إجراءات التباعد الإجراءات الاحترازية وزير الاوقاف خطبة الجمعة

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