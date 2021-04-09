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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ارتفاع في ضغط الدم

آلام حادة.. إصابة وليد منصور بوعكة صحية ونقله للمستشفى

صدى البلد

أصيب المنتج وليد منصور صباح اليوم بارتفاع مفاجاء في ضغط و الام حادة بالمعدة وتم حجزه في احد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، ويقوم حاليا باجراء تحاليل واشاعات وفحوصات لمعرفة سبب الوعكة الصحية الشديدة التي حدثت له.

ويعكف وليد حاليا علي استكمال تصوير فيلم "أهل الكهف" الذي يتولي إنتاجه أيضا حيث يصور فريق العمل في إحدى الإستوديوهات بمنطقة الهرم ومن المقرر أن يسافروا للمغرب خلال الفترة المقبلة لإستكمال التصوير هناك.

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظراً لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل 2021.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.

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