للحفاظ على صحتك.. احرص على تناول هذه الأطعمة في رمضان

أطعمة تحافظ على صحتك في رمضان

اقتربت أولى أيام شهر رمضان، في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يجعلنا في حاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي يساعدنا على تقوية المناعة، كما يساعدنا في الحفاظ على لياقتنا البدنية.



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وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إنه علينا اتباع نظام غذائي صحي في شهر رمضان، وذلك لـ تقوية المناعة الخاصة بنا لكي يحمي أجسامنا من الإصابة بفيروس كورونا، كما يساهم في الحفاظ على لياقتنا البدنية ايضا.

أطعمة تحافظ على صحتك في رمضان



ونصح القيعي، في منشور لها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، أنه يجب أن تتضمن وجبة الإفطار أطعمة تحتوي على فيتامين c مثل الليمون، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A حيث إنّه يساعد في تعزيز أداء الجهاز المناعيّ ومقاومة البكتيريا والالتهابات المسبّبة للأمراض، مثل: صفار البيض والموز والمشمش سواء الطازج أو المجفف ويفضل الطازج والكبدة والخس والسبانخ والبقدونس.



وتابع القيعي، أنه يجب احتواء وجبة الإفطار أو السحور على الزنك حيث إنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي، والتخفيف من الإصابة بنزلات البرد ويوجد في اللحوم و اوراك الدجاج والكاجو وبذور الشيا واللب الأبيض والشوفان والكرنب والحبوب الكاملة والبقوليات.



وأفاد القيعي، أنه يجب بشرب كوب من الماء كل ساعة من وقت الإفطار وحتى وقت السحور، بالإضافة إلى شرب السوائل العشبية، مثل: الينسون والنعناع والكاموميل لتعزيز المناعة باحتوائها على مضادات الأكسدة.



وأشار القيعي، إلى أنه يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام حيث إنها تعمل على زيادة المناعة وتحسين الصحة العامة الجسمانية والنفسية.



ونصح القيعي، أنه يجب التقليل من تناول السكريات المصنعة، مثل: الحلويات كالكنافة والقطايف؛ حيث إن السكر المصنع يضعف المناعة ويعتبر غذاء للخلايا السرطانية وينصح باستبدالها بالفواكه وعسل النحل.