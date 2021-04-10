بأسعار رمزية.. الهجان يفتتح عددا من معارض أهلا رمضان في القليوبية

يفتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت، معارض أهلا رمضان بعدد من مدن المحافظة يرافقه عدد من الاجهزة التنفيذية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى إطار استقبال شهر رمضان الكريم.

أقرأ أيضا:

محافظ القليوبية : افتتاح 5 معارض أهلا رمضان لخدمة المواطنين

وقال المحافظ إن المعارض يتم فيها توفير جميع متطلبات المستهلكين من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع مشيرا إلى أنه تم الإعداد لـ 12 معرضا على مستوى المحافظة بواقع معرض بكل مدينة ومعرضين في بنها وشبرا الخيمة بحي شرق وغرب لعرض السلع بأسعار مخفضة من 10 حتى 15%.

وأكد الهجان أنه جار تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية في الأسواق والمحلات، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال الوزير أن المعرض يهدف الى توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة ، مشيدا بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري خلال شهر رمضان الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة،

واضاف ان معارض أهلا رمضان تضم العديد من السلع وبجودة عالية وبأسعار منخفضة، بنسبة تتراوح من 25 : ٣٠ %، وذلك للبيع بسعر اقل من سعر الجملة، وبالتالي يمنح المواطن فرصة كبيرة حقيقية لشراء السلع ومستلزمات والسلع الأساسية التى يحتاجها خلال شهر رمضان.

واكد وزير التموين أن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، خاصة خلال شهر رمضان ، لافتاً أنه يتم إتاحة جميع السلع الأساسية للمواطنين في معارض "أهلا رمضان" ، مشيرا إلى خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لتوفير السلع من خلال مشروع مصر للإنتاج الزراعى بالدلتا الجديدة كمشروع استراتيجي في غاية الأهمية.

من جانبه قال محافظ القليوبية أنه وجه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية لسرعة الانتهاء من تجهيز معارض (أهلًا رمضان) تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن.

وقال الهجان إن مراكز ومدن المحافظة رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بإقامة معارض (أهلًا رمضان) بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج الطازج وياميش رمضان بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 25 و 30% عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

واكد المحافظ أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان.