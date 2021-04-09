بطرق مختلفة .. وجبات الأطفال بطرق صحية لتقوية المناعة

وجبات الأطفال وقت المدرسة من الأكلات الواجب ان يتم اعدادها بطريقة صحية، ويجب ان تعتمد وجبات الأطفال على العديد من العناصر الغذائية والصحية، كما يمكن إضافة الفاكهة المجففة داخل وجبات الأطفال للحصول على الطاقة خلال اليوم.

المدرسة هي الوقت الذي يبدأ فيه الأطفال في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن أنماط حياتهم، ويتعلم الأطفال في سن المدرسة بسرعة ويتأثرون بالأصدقاء والاتجاهات الشعبية، وهذا وقت مهم للتحدث عن العادات الغذائية الصحية وتشجيعها.

كما إن إشراك الأطفال في تخطيط وإعداد علب الغداء الخاصة بهم يمنحهم الفرصة للتعرف على الأكل الصحي ، كما يمنحهم فرصة لاتخاذ قرارات مستقلة بشأن ما سيأكلونه خلال اليوم.

وجبات صحية للأطفال

وجبات صحية للأطفال للمدرسة



تحدث إلى أطفالك عما يرغبون في تناوله في صندوق الغداء الخاص بهم، وناقش خيارات الطعام والشراب الصحية وقرر ما سيكون في صندوق الغداء معًا.



وشجع أطفالك على المساعدة في تحضير علب طعامهم، وقد يتمكن الأطفال الأكبر سنًا من تحضير معظم وجبات الغداء بأنفسهم ، ويمكن للأطفال الأصغر سنًا المساعدة في صنع السندويشات أو تقطيع الفاكهة اللينة، كما إنها فكرة جيدة أن تقوم بإعداد علب الغداء في المساء السابق للسماح للأطفال بالمشاركة.

وتشمل الأجزاء الستة الرئيسية لعلبة غداء صحية ما يلي:

فاكهة طازجة

خضروات طازجة مقرمشة

الحليب أو الزبادي أو الجبن (يمكنك استخدام خيارات قليلة الدسم للأطفال فوق سن عامين). بالنسبة للأطفال الذين لا يستطيعون تحمل منتجات الألبان ، قدِّم بدائل مناسبة مثل فول الصويا المدعم بالكالسيوم أو مشروب الأرز أو زبادي الصويا

طعام بديل للحوم أو اللحوم مثل بعض اللحوم الخالية من الدهون (مثل شرائح الدجاج) أو البيض المسلوق أو زبدة الفول السوداني.

الحبوب أو الحبوب مثل الخبز أو اللفائف أو الخبز المسطح أو خبز الفاكهة أو البسكويت (يفضل اختيار الحبوب الكاملة أو الحبوب الكاملة)

ماء .

وجبات الأطفال

أفضل وجبات للطلاب

عادة ما يتم تخزين الطعام في صناديق الغداء لعدة ساعات ومن المهم الحفاظ على صندوق وجبات الأطفال باردة حتى يظل الطعام طازجًا، وتتضمن بعض النصائح للمساعدة في الحفاظ على صناديق الغداء آمنة ما يلي:

اختر علبة غداء معزولة أو علبة بها مجمدة.

قم بتعبئة زجاجة ماء مجمدة ملفوفة أو لبنة المجمد بجوار الأطعمة التي يجب أن تبقى باردة (مثل الجبن والزبادي واللحوم والسلطات).

الأطعمة القابلة للتلف مثل منتجات الألبان والبيض واللحوم المقطعة يجب أن تبقى باردة وتؤكل في غضون أربع ساعات من التحضير، ولا تحزم هذه الأطعمة إذا كانت مطبوخة فقط، وتبرد أولاً في الثلاجة طوال الليل.

إذا كنت تتناول وجبات الغداء في وقت مبكر ، فاحتفظ بـ وجبات الأطفال في الثلاجة حتى المغادرة إلى المدرسة أو قم بتجميدها مسبقًا.

إذا قمت بتضمين وجبات متبقية مثل أطباق اللحوم والمعكرونة والأرز ، فتأكد من تعبئة كتلة ثلج مجمدة في صندوق الغداء.

اطلب من الأطفال الاحتفاظ بوجبات غداء في حقيبتهم المدرسية وإبقاء حقيبتهم بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وبعيدًا عن الحرارة ، من الناحية المثالية في مكان بارد ومظلم مثل الخزانة.

مأكولات تقوية مناعة الأطفال

يحتوي الزبادي على جراثيم مفيدة تسمى البروبيوتيك، وقد تعلم بالفعل أن هذه المخلوقات تعيش في أمعائك ويمكن أن تحسن طريقة استخدام جسمك للطعام، لكنها مهمة أيضًا في مساعدة جسمك على مقاومة المرض، ووجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين لديهم شرب اللبن هم أقل عرضة بنسبة 19٪ من نزلات البرد ، والتهابات الأذن ، و التهاب الحلق .

للمساعدة جهاز المناعة لديك ، يقترح ماكدانيال استهداف تلك التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ، مثل الحمضيات والفراولة والفلفل والبروكلي والبطاطا الحلوة. الخبراء ليسوا متأكدين تماما مقدار فيتامين C يساعد على نزلات البرد و الانفلونزا .

تحضير سندوتشات مدرسية للأطفال

لا تنتمي بعض العناصر إلى صندوق غداء مدرسي صحي، وستة أشياء يجب تجنبها عند تحضير الغداء لأطفالك تشمل:

جميع المشروبات المحلاة مثل عصائر الفاكهة ومشروبات الفاكهة والعصائر والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة والمياه المنكهة والمياه المعدنية المنكهة والشاي المثلج والمشروبات الغازية.

وهي غنية بالطاقة (كيلوجول) والسكر ، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحة الفم لدى الأطفال



ألواح وأشرطة الفواكه المجففة

تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف وتحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تلتصق بأسنان الأطفال وتسبب تسوس الأسنان



"حلويات الألبان" وألواح الشوكولاتة

هذه بشكل عام غنية بالدهون والسكر

ينتشر الشوكولاته والمربيات والعسل في السندويشات، هذه تضيف سكرًا إضافيًا غير ضروري إلى صندوق الغداء



اللحوم المصنعة الدهنية والمالحة مثل السلامي



بسكويت مخبوز بالفرن

قد تبدو هذه الخيارات صحية ، لكن بعضها يحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون مثل رقائق البطاطس.

المصدر betterhealth