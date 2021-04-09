تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

قررت نيابة جنوب الجيزة عرض فتاة على الطب الشرعي؛ بعد أن اتهمت سائق توك توك بهتك عرضها أثناء سيرها في الشارع بمنطقة المريوطية، دائرة قسم شرطة الهرم، وتوقيع الكشف الطبي عليها، وإرسال تقرير بما إذا كانت تعرضت للاغتصاب من عدمه.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام سائق التوك توك بالإمساك بالفتاة، وهتك عرضها داخل التوك توك، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسبابها وملابساتها.



وأمرت النيابة، بحجز المتهم 24 ساعة؛ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.



واستمعت النيابة لأقوال الفتاة، والتي أكدت أن السائق هتك عرضها داخل التوك توك، واستغاثت بالمارة، فتمكنوا من الإمساك به أثناء محاولته الهرب.



وكانت مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تلقت بلاغا بوقوع جريمة هتك عرض فتاة كانت تسير في الشارع بمنطقة المريوطية.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم إلى مكان الحادث، وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة؛ اعترف بجريمته.



وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.