المطرب موسى: اتمرمطت في البداية والعيشة في الصعيد كانت أول مشكلة

كشف المطرب موسى، عن الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الفني، لافتا إلى أن أول مشكلة قابلته هي أنه كان يعيش في الصعيد، وفي 2003 قرر العيش في القاهرة ليحقق حلمه.

وقال موسى، خلال لقاء مع برنامج "أنا وأختي"، المذاع عبر قناة صدى البلد: "كنت بفكر ازاى احقق حلمي، مفكرتش هعمل أو هشتغل إيه، هجيب فلوس فى البداية إزاي، اتمرمطت فى البداية.

وكان موسى قال إنه بدأ مشواره مع الغناء في سن 5 سنوات، معقبا: "والدتى كان ليها دور كبير".

وتابع موسى: كنت بجيب شرايط الكاسيت وبحفظ الأغاني وبدأت الغناء في أفراح أقاربي.. طموحي لا حدود له وأهدف للوصول للعالمية.