كوميدي جدا.. خالد الصاوي يكشف تفاصيل فيلم تماسيح النيل

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل جديدة لفيلمه تماسيح النيل، معبرا عن سعادته للمشاركة في هذا العمل الفني الرائع.



وقال الصاوي، في حواره لبرنامج ليت شو، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء الجمعة، إن هذا العمل يعد عملي كوميدي كبير، مضيفا أنه فيه مجموعة من الشخصيات الضاحكة.



وأضاف أن المرحلة الحالية التي تعيشها الوطن جيدة جدا على المستوى السياسي، مؤكدا أنه يوجد بمصر قيادات رائعة، و"القيادة السياسية تعمل جيدا وعارفين نحارب ونطلع شغل ودي مرحلة نهضة كويسة وعلينا الاستفادة منها في تقديم أعمال جيدة".



وتابع الصاوي، أنه شخص عادي جدا ولا يعرف العنجهية، مؤكدا أنه يعشق الجمهور جدا.

وأكد الفنان خالد الصاوي، أنه من المهم تقديم أعمال وطنية ولكن بدون أن نصل لمرحلة ملل للناس منها.

وأضاف الصاوي، أن هذا الأمر يتطلب أن نقدم الأعمال الوطنية على فترات، وبكياسة، وبمذاكرة، مستدركا أنه :"الناس مختلفة ونتفق على أن البلد بتاعتنا كلنا ونحتاج أن نسهب بدرجات نظر مختلفة".



وتابع الفنان خالد الصاوي، أنه :"علينا أن نقدم الأعمال الفنية واحترام ذكاء الناس وشعب عرف ازاي يغير نظامه واختيار رئيس جديد".



وأكد الفنان خالد الصاوي، أن كبيري في مجال الفن، مؤمن بالمثل الشعبي الذي يقول "لو ملكش كبير اشتريلك كبير"، لافتا إلى أنه مثله الأعلى في الفن محمود المليجي وشكري سرحان نجيب الريحاني رشدي أباظة ويحي الفخراني ومحمود عبد العزيز.