إبراهيم عيسى: الأمير فيليب أيقونة الملكية في العالم.. وأوروبا تدمع لوفاته

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الأمير فيليب شخصية أيقونية للعائلة الملكية، وشهد حروبا ساخنة وباردة وتحولات للعالم كله، موضحًا أنه انسحب من الحياة العامة نتيجة تدهور حالته الصحية.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإنسانية تدمع في أوروبا لوفاة الأمير فيليب؛ لأنه تاريخ مضىء وشهد تحولات الكون كله، قائلا: "وفاته تُودع قصة حب لزوج الملكة، وسيرة طويلة من الحياة السياسية التي تجعل هناك وداع ذات تقدير ورومانسية".

وتابع: "وفاة الأمير فيليب كانت في سن الـ99 عام، وأنه أيقونة الملكية في العالم كله، كما أنه تخلى عن عرش والده كأمير يوناني إلى تزوجه من ملكة إنجلترا".