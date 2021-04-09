عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: الأمير فيليب أيقونة الملكية في العالم.. وأوروبا تدمع لوفاته

صدى البلد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الأمير فيليب شخصية أيقونية للعائلة الملكية، وشهد حروبا ساخنة وباردة وتحولات للعالم كله، موضحًا أنه انسحب من الحياة العامة نتيجة تدهور حالته الصحية.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإنسانية تدمع في أوروبا لوفاة الأمير فيليب؛ لأنه تاريخ مضىء وشهد تحولات الكون كله، قائلا: "وفاته تُودع قصة حب لزوج الملكة، وسيرة طويلة من الحياة السياسية التي تجعل هناك وداع ذات تقدير ورومانسية".

وتابع: "وفاة الأمير فيليب كانت في سن الـ99 عام، وأنه أيقونة الملكية في العالم كله، كما أنه تخلى عن عرش والده كأمير يوناني إلى تزوجه من ملكة إنجلترا".

إبراهيم عيسى الامير فيليب وفاة الأمير فيليب اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

تعازينا للملكة وشعب بريطانيا .. ميلانيا ترامب تنعى الأمير فيليب

لماذا لم يحصل الأمير فيليب على لقب ملك؟

الإمام الأكبر يعزي الملكة إليزابيث في وفاة زوجها الأمير فيليب

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية ينصح هذه الفئة بصلاة التراويح في المنزل.. فيديو

انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

84 % معدل استحواذ المصريين على تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

مذبحة دير ياسين | وقفوا على الحياد وآثروا السلم فكانت الخيانة جزاءهم

الأهلي وسيمبا .. 70 دقيقة ضغط أهلاوي وانحصار تنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يفجر مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

مش هنسى لما كلمت أمى تطبطب عليها| نشوى مصطفى في رسالة مؤثرة لـ خالد النبوي

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة الوافدة

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

المزيد