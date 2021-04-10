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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد وفاة الأمير فيليب.. انتقادات لمذيع أمريكي ألقى اللوم على هاري وميجان ماركل

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل برفقة الأمير فيليب

واجه مذيع أمريكي انتقادات بعد إلقائه اللوم في وفاة الأمير "فيليب"، زوج ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، على الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل".

يذكر أن قصر "باكنجهام" الملكي أصدر الجمعة بيانًا أعلن فيه وفاة دوق إدنبرة الأمير "فيليب" عن عمر يناهز 99 عامًا، وتداولت وسائل الإعلام حول العالم خبر الوفاة، وعلى الفور ربط "برايان كيلميد"، وهو مقدم برامج في شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، بين وفاته وبين المقابلة التي أجراها حفيده الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" مع المذيعة الشهيرة "أوبرا وينفري"، وبُثت في الـ7 من مارس، أثناء تلقي الأمير الراحل العلاج بأحد المستشفيات.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه خلال تقديم "كيلميد" لبرنامج حواري وإخباري على شبكة "فوكس نيوز"، قال للمتابعين: "هناك تقارير تفيد بأن الأمير فيليب كان غاضبًا بعد مقابلة أوبرا وينفري وتداعياتها"، لافتًا إلى أن الأمير الراحل صُدم جراء المقابلة أثناء محاولته التعافي.

واعتمد "برايان كيلميد" على المذيع البريطاني "بيرس مورجان" باعتباره مصدرًا لتكهناته بأن الأمير "فيليب" كان تحت وطأة ضغط ناجم عن مقابلة حفيده وزوجته مع "أوبرا وينفري"، حيث سلط الضوء على تصريحات سابقة لـ"مورجان" في برنامجه الحواري والتي انتقد فيها الأخير بث المقابلة بينما كان الأمير "فيليب" يتلقى العلاج بالمستشفى.

يذكر أن الأمير "فيليب" غادر المستشفى في الـ16 من مارس الجاري بعد رحلة علاج استمرت لمدة 4 أسابيع، وبالنسبة إلى مقابلة "هاري" و"ميجان ماركل" مع "أوبرا" فقد بُثت في المملكة المتحدة في الـ8 من مارس بعد يوم من بثها بالولايات المتحدة الأمريكية.

كان دوق إدنبرة الراحل قد نُقل إلى مستشفى في وسط العاصمة البريطانية لندن في الـ16 من فبراير، وعاد في منتصف مارس إلى قلعة "وندسور" حيث أمضى أيامه الأخيرة برفقة الملكة "إليزابيث الثانية".

وأثارت تصريحات "برايان كيلميد" ردود أفعال غاضبة من متابعين، حيث أعرب العديد منهم عن استيائهم عبر منصة التغريدات القصيرة "تويتر"، وانتقدوا إلقائه اللوم على الأمير "هاري" وزوجته في وفاة جده عن عمر يناهز 99 عامًا.

ووصف أحد المغردين إلقاء اللوم على الزوجين على هذا النحو بكونه "قاسيًا"، مشيرًا إلى أن الأمير الراحل لم يكن في حالة صحية جيدة.

مذيع أمريكي يلقي اللوم في وفاة الأمير فيليب على هاري وميجان ماركل
مذيع أمريكي يلقي اللوم في وفاة الأمير فيليب على هاري وميجان ماركل
الأمير فيليب
الأمير فيليب
الأمير هاري برفقة جده الراحل
الأمير هاري برفقة جده الراحل
الأمير فيليب في آخر ظهور له
الأمير فيليب في آخر ظهور له
مقابلة هاري وميجان مع أوبرا وينفري
مقابلة هاري وميجان مع أوبرا وينفري
العائلة المالكة البريطانية
العائلة المالكة البريطانية
منوعات وفاة الأمير فيليب ميجان ماركل الامير هاري أوبرا وينفري

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