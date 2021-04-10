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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسبحات من بذور الزيتون

قبل هلال رمضان .. مسبحات الوادي المقدس بسانت كاترين منتج جديد من بذور الزيتون

مسبحات من بذور الزيتون
مسبحات من بذور الزيتون

ابتكر أحد مشايخ سانت كاترين المهتمين بالتراث والبيئة منتج جديد  ليكون تذكار من الوادي المقدس طوي ذلك المنتج جذب الأنظار إليه وخاصة قبل قدوم شهر رمضان .
المنتج مسبحات من بذور الزيتون .
يقول الشيخ حميد ابو غلبة  أحد مشايخ سانت كاترين  أن الفكرة تعتمد  بذور الزيتون القديمة  حيث يتم تنظيف الزيتون بالماء والملح  ويتم تنشيف البذور  في الشمس  و سنفرة البذور  من  الاتجاهين  مشيرا إلي أنه يتم تنظيف بذور الزيتون من الداخل  وتمرير خيوط بها وأوضح ابو غلبة  أن بذور الزيتون  فارغة من الداخل مما يسهل أن تتحول لحبات مسبحة .
وأشار أبو غلبة أن صناعة المسبحات اليدوية من بذور الزيتون صناعة جديدة  ويقبل عليها الزوار  لتكون ذكري من الوادي المقدس طوي الشهير  بأشجار الزيتون العتيقة   واضاف ابو غلبة  أن أشجار الزيتون القديمة  افضل من الحديثة   واضاف ابو غلبة أن السياح وزوار  مدينة سانت كاترين  كانوا  يقبلون  علي أخذ تذكار  من سانت كاترين

وأكد أبو غلبة أن صناعة المسبحات  صناعة يدوية  يمكن أن تدر دخل وتوفر فرص عمل  لكثير من الايادي العاملة 
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IMG-20210409-WA0006
سانت كاتربن مسبحة بذور الزيتون ابو غلبة السياح

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