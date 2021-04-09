إن شاء الله تحبوه.. سلاف فواخرجي تتصدر بوستر مسلسل الكندوش

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي، البوستر الرسمي لمسلسها السوري الجديد "الكندوش"، المقرر عرضه في سباق دراما شهر رمضان المقبل.



ونشرت سلاف فواخرجي، البوستر الرسمي عبر حسابه على انستجرام، وعلقت "بعد أيام قليلة... رمضان، شهر الخير ‏‎وكل عام والكل بخير، ‎تابعونا بمسلسل الكندوش وان شاء الله تحبوه".



مسلسل "الكندوش" هو عمل درامي سوري من إخرج سمير حسين، وبطولة الفنان أيمن زيدان، والنجمة سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا، وغيرهم.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه، والصراع بين الخير والشر.