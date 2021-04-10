لطلاب زراعة عين شمس.. نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد سداد المصروفات
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الطلاب بعد سداد المصروفات والذين تقدموا بطلب النتيجة حتي اليوم .
وأشار الدكتور أحمد جلال تصريحاته لـ “صدى البلد” إلى الطلاب الذين لم تظهر نتائجهم التوجه يوم السبت القادم لادارة شئون الطلاب ومعهم ما يفيد سداد المصروفات الدراسية.
وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية استعدت ان الكلية استعدت للفصل الدراسي الثاني 2020_2021، بحزمة من الإجراءات الاحترازية مشيرا الي انه تم الاعلان عن جداول محاضرات الترم الثاني ورفع المحاضرات إلكترونيا.
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وأشار جلال إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.