لطلاب زراعة عين شمس.. نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد سداد المصروفات

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الطلاب بعد سداد المصروفات والذين تقدموا بطلب النتيجة حتي اليوم .



وأشار الدكتور أحمد جلال تصريحاته لـ “صدى البلد” إلى الطلاب الذين لم تظهر نتائجهم التوجه يوم السبت القادم لادارة شئون الطلاب ومعهم ما يفيد سداد المصروفات الدراسية.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية استعدت ان الكلية استعدت للفصل الدراسي الثاني 2020_2021، بحزمة من الإجراءات الاحترازية مشيرا الي انه تم الاعلان عن جداول محاضرات الترم الثاني ورفع المحاضرات إلكترونيا.

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وأشار جلال إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.

