أحمد عبد العزيز يكشف تفاصيل دوره في الأب الروحي وأقرب الأعمال لقبه

كشف الفنان أحمد عبد العزيز، دورة في مسلسل الأب الروحي وتجسيده لشخصية سليم العطار، مؤكدا أن هذه الشخصية تطلبت منه تركيزا كبيرا في تجسيدها.



وأضاف عبد العزيز، في حواره لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء الجمعة، أن شخصية سليم العطار كانت لتجار سلاح ولكن في نفس الوقت كان رجلا وطنيا وظهر هذا الأمر عندما لاحظ هناك جماعات إرهابية ستأخذ هذا السلاح بلّغ عنهم الشرطة.



وتابع الفنان أحمد عبد العزيز، أن مسلسل "مين اللي ما يحبش فاطمة"، على الرغم من أنه مر عليه ما يقرب من 24 سنة، وهو من أجمل الأعمال التي أحبها.

فيما كشف الفنان أحمد عبد العزيز، تفاصيل مشاركة في مسلسل كلبش وتجسد شخصية اللواء جلال خطاب، مؤكدا أن هذا الدور لم يكن بالسهل وكان صعب وتتطلب مجهود كبير مني.



وأضاف عبد العزيز، أنه مؤلف المسلسل باهر دويدار أجاد في عمله ورسم أبعاد الشخصية، ما بين طبيعة عملها والجوانب الإنسانية، مستدركا أنه :"تفاعلت مع الشخصية بشكل كبير".



وعبر عن تقديره لرد الأفعال على العمل ودورة، قائلا :"ردود الفعال كانت رائعة من نخبة من الضباط المتميزين ولاحظت أن الشخصية لها مصداقية كبيرة لدى الجمهور".

وأضاف عبد العزيز، أن ما نشر من أخبار بشأن بيع أثاث منزله بسبب المرور بأزمة مالية وابتعادي عن الأعمال الفنية غير صحيح، ضاحكا :"هذا لم يحدث تماما، ومافيش المشهد ده خالص، وهذا الأمر من تأليف الصحافة الغير صحيحة، ولم أهتم بمن نشر هذا الخبر الغير صحيح".



وتابع الفنان الكبير، أنه بالفعل كنت أبيع شقة أملكها في محافظة الإسكندرية وبعدها قرر بيع العفش كونها لا يوجد لازمة له، لافتا إلى انه بالفعل مر بأزمات ولكن لم تصل به لهذا المرحلة.



وفي السياق نفسه أشار الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، إلى أنه أحترف التمثيل متأخر بعض الشيء، مؤكدا أنه كان يهوى التمثيل وهذا سبب قوي لدخوله عالم الفن.