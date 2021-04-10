بوليفيا: الاستمرار في إغلاق الحدود مع البرازيل لأسبوع آخر حتى 17 أبريل الجاري

أعلنت السلطات في بوليفيا، الجمعة، أن حدودها مع البرازيل ستظل مغلقة لأسبوع آخرَ إضافي حتى 17 أبريل الجاري.

وأوضحت لاباز، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذا التطور يأتي من أجل تجنب حدوث المزيد من الإصابات بفيروس كورونا.

ومن جانبه، صرّح نائب وزير التجارة الخارجية والتكامل في بوليفيا، بنيامين بلانكو، بأنه "بعد مراجعة التقييمات المختلفة المتعلقة بالتطور الوبائي على الحدود، فقد تقرر إغلاق 7 أيام أخرى".

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بوليفيا يبلغ حوالي 279 ألف شخص وأكثر من 12 ألف حالة وفاة.