عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. سر "غمزة" صبا مبارك لتيم الحسن في دبي

صبا مبارك
صبا مبارك

تحتفل اليوم السبت، الفنانة صبا مبارك بعيد ميلادها ال٤٥  ، والتي تعد إحدى فنانات الوطن العربى التي استطاعت ان تثبت تواجدها في السينما والدراما المصرية من خلال العديد من الأعمال الناجحة في السنوات الماضية، ورغم أن بدايتها في مجال التمثيل كان عام 1998، الا أن اسمها لمع عندما بدأت العمل في الدراما المصرية، وما يميزها أيضا هي أناقتها ودلالها التي تظهر بهما دائما كما يلاحظه الكثير على السجادة الحمراء في المهرجانات السينمائية المختلفة.بدأت صبا مبارك مشوارها الفني عام 1998 وشاركت في بطولة العديد من المسليلات الأردنية، وبعد ذلك إتجهت للعمل بالأعمال المصرية وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها طايع وحكايات بنات وموجة حارة وأفراح القبة .

ومن المفارقات العجيبة في حياتها أنها قد ولدت في السعودية ووالدها أردني ، ووالدتها هى الفنانة التشكيلية حنان الأغا؛ وتزوجت من المخرج التونسي الراحل شوقي المجري ؛ وأنجبت منه ابنها الوحيد  عمار.

تؤكد صبا مبارك أنها لا تعارض فكرة الزواج مرة أخرى في حال وجود الشخص المناسب الذي تشعر بالحب معه .

لفتت  صبا مبارك، الأنظار أليها بشده  بعدما رصدتها عدسات الكاميرات، بحفل إطلاق منصة "شاهد" في دبي، حينما كانت تفسح المجال للنجوم للتصوير على السجادة الحمراء، حيث وجههت غمزة للفنان السوري تيم الحسن.

لم تستطع صبا مصافحة الفنان السوري، فما لها إلا أن قامت بعمل عفوي تعبيرًا عن رؤيتها له وعدم تمكنها من التحدث إليه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو الذي جمع بين صبا مبارك وتيم الحسن، وكيف ألقت عليه التحية بطريقة لافتة أثارت الإعجاب.

صبا مبارك عيد ميلاد صبا مبارك ميلاد صبا مبارك

ترشيحاتنا

الهند تطرح سيارة جديدة مستوحاه من تويوتا و مرسيدس G-CLASS .. صور

كيف عنونت الصحافة الإسبانية على كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

هل أصبح شهر أبريل مصدر تشاؤم للنجم خالد النبوي

1000 سلامة عليك يا غالي ... نجلاء بدر توجه رسالة دعم لـ خالد النبوي

تقوم لنا بألف سلامة.. لقاء الخميسي تطلب الدعاء للنجم خالد النبوي

بتوقيع طارق شوقي .. خطاب عاجل من التعليم يحسم جدل بروفات امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

هل يعرف الميت أخبار الأحياء ؟.. 13 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد