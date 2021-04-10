في عيد ميلادها.. سر "غمزة" صبا مبارك لتيم الحسن في دبي

تحتفل اليوم السبت، الفنانة صبا مبارك بعيد ميلادها ال٤٥ ، والتي تعد إحدى فنانات الوطن العربى التي استطاعت ان تثبت تواجدها في السينما والدراما المصرية من خلال العديد من الأعمال الناجحة في السنوات الماضية، ورغم أن بدايتها في مجال التمثيل كان عام 1998، الا أن اسمها لمع عندما بدأت العمل في الدراما المصرية، وما يميزها أيضا هي أناقتها ودلالها التي تظهر بهما دائما كما يلاحظه الكثير على السجادة الحمراء في المهرجانات السينمائية المختلفة.بدأت صبا مبارك مشوارها الفني عام 1998 وشاركت في بطولة العديد من المسليلات الأردنية، وبعد ذلك إتجهت للعمل بالأعمال المصرية وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها طايع وحكايات بنات وموجة حارة وأفراح القبة .

ومن المفارقات العجيبة في حياتها أنها قد ولدت في السعودية ووالدها أردني ، ووالدتها هى الفنانة التشكيلية حنان الأغا؛ وتزوجت من المخرج التونسي الراحل شوقي المجري ؛ وأنجبت منه ابنها الوحيد عمار.

تؤكد صبا مبارك أنها لا تعارض فكرة الزواج مرة أخرى في حال وجود الشخص المناسب الذي تشعر بالحب معه .

لفتت صبا مبارك، الأنظار أليها بشده بعدما رصدتها عدسات الكاميرات، بحفل إطلاق منصة "شاهد" في دبي، حينما كانت تفسح المجال للنجوم للتصوير على السجادة الحمراء، حيث وجههت غمزة للفنان السوري تيم الحسن.

لم تستطع صبا مصافحة الفنان السوري، فما لها إلا أن قامت بعمل عفوي تعبيرًا عن رؤيتها له وعدم تمكنها من التحدث إليه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو الذي جمع بين صبا مبارك وتيم الحسن، وكيف ألقت عليه التحية بطريقة لافتة أثارت الإعجاب.