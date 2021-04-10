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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي القطري يطلب استعارة أوباما .. تفاصيل إصابة آجاي.. وساسي يطلب 55 مليون جنيه للاستمرار في الزمالك

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة المحلية، على النحو التالي :

الأهلي القطري يطلب استعارة أوباما

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن انفراد فيما يتعلق بيوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إصابة أجاي وينتقد ضغط المباريات

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن إصابة لاعب الفريق جونيرو أجاي خلال مباراة سيمبا التنزاني، والتي إنتهت بنتيجة 1-0 لصالح القلعة الحمراء في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

 

الزمالك: ساسي طلب 55 مليون جنيه فى الموسم لتجديد عقده

كشف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق طلب 55 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

جوزيه: رفضت تدريب البرتغال مع سكولاري .. وأنا من مشجعي بنفيكا

تحدث البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، عن ذكرياته القديمة عندما كان في بداياته كمدرب ورفضه تدريب بورتو ومنتخب البرتغال.

طولان: قالولي الفار لا يعمل بسبب تكلفته بـ100 ألف جنيه واستعانوا بـ حكام بـ3000 جنيه

انتقد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي،، الاتحاد المصري لكرة القدم بعد غياب تقنية الفار عن لقاء فريقه أمام أسوان والذي أضاع هدفا صحيحا لصالح فريقه على حد وصفه.

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