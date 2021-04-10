تقوم لنا بألف سلامة.. لقاء الخميسي تطلب الدعاء للنجم خالد النبوي

وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة دعم للنجم خالد النبوي بعد اجرائة لعملية قسطرة في القلب .

و كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : تقوم لنا بالف سلامة .

و كانت قد كشفت الكاتبة فريدة الشوباشي عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد احتجازه في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان قد شارك الفنان خالد النبوي، على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع فيسبوك، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، دون التنويه عن مرضه.

وخطف النبوي الأنظار مؤخرا بظهوره في فيلم "تعالوا مصر" الذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الاماكن الآثرية الهامة في مصر.