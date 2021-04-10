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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. صور نادرة لـ مي نور الشريف مع والدها ووالدتها أثناء الطفولة

نور الشريف وابنته
نور الشريف وابنته مي

تحتفل الفنانة مي نور الشريف، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ 40، حيث ولدت في 10 أبريل ١٩٨١، في القاهرة، لأسرة فنية عريقة، فوالدها هو الفنان الراحل نور الشريف، ووالدتها هي الفنانة بوسي، وخالتها هي الفنانة نورا.
ويكشف صدى البلد أبرز المعلومات والصور عن مي نور الشريف:

درست مي  في مدرسة الميردوديو قسم الأدبي، وفي عام 2004 تخرجت من الجامعة الأمريكية قسم إعلام تخصص إذاعة وفلسفة ومسرح.

_بدأت التمثيل وهي بعمر ثلاث سنوات من خلال فيلم الحكم آخر الجلسة وكان أول ظهور لـ مي نور الشريف على الشاشة، مع والدتها الفنانة بوسي، من خلال مسلسل «اللقاء الثاني»، الذي تم إنتاجه عام 1988، وشاركت فيه مع الفنان القدير محمود ياسين.

_ وفي حوار مع مي نور الشريف، قالت عن هذا المسلسل، إنها شاركت فيه وهي طفلة صغيرة في ذلك الحين، مشيرة إلى أن مشاركتها وقتها كانت للذكرى فقط، وليس بهدف أن تدخل إلى عالم التمثيل.رغم أن مي نور الشريف قليلة الظهور الإعلامي وأيضًا قليلًا ما تتواجد بالمناسبات الفنية إلا أنها لم تسلم من الشائعات .

وأغرب هذه الأخبار الكاذبة التي زعمت زواجها من نجل الفنان هاني شاكر، وكانت مي حريصة على نفيها من خلال تصريحات صحفية وقالت: "لا أعرف سبب خروج هذا الكلام الفارغ الذي لا يوجد لهو أي أساس من الصحة" .

_ولم يسبق لمي نور الشريف الارتباط سوى مرة واحدة من عمرو يوسف ولكن تم فسخ الخطوبة بعد شهور من إعلانها .

_ونجحت "مي" في التخلص من وزنها الزائد خلال الفترة الماضية، لكنها تختفي هذه الفترة عن الشاشة وعن جمهورها ، حيث بدت نحيفة و بقوام ممشوق بعد عدة محاولات قامت بها خلال الأعوام الماضية لخسارة وزنها.

_ونفت مي نور الشريف ما أشيع  بشأن قيامها بعملية تدبيس معدة لتتمكن من فقدان وزنها، قائلة في تصريحات صحفية ، إنها تتبع نظام غذائي قاسي جدًا لتخسر وزنها الزائد، وهذا النظام نجح معها حتى هذا الوقت، مشيرة إلى أنها ستستمر فيه حتى تصل للوزن الذي تطلبه.

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هذا-ما-فعلته-مي-نور-الشريف-على-فيسبوك-من-أجل-والدها-الراحل-1305545
هذا-ما-فعلته-مي-نور-الشريف-على-فيسبوك-من-أجل-والدها-الراحل-1305545
مي نور الشريف عيد ميلاد مي نور الشريف الفنانة بوسي نورا نور الشريف

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