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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو في راجل عجوز هنعلمه.. مصطفى قمر يدشن أكاديمية فنية لتخريج الموهوبين |شاهد

مصطفى قمر
مصطفى قمر

كشف الفنان  مصطفى قمر  تفاصيل تدشينه أكاديمية فنية لإخراج المواهب تحت اسم "Amr academy"، موضحا أنه لا توجد أي شروط للالتحاق بها أو سن معينة.

 

وأكد الفنان مصطفى قمر، خلال تقرير لـ برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد من توصيل فكرة الفن الراقي، وإخراج أجيال من المواهب الراقية من المذيعين والفنانين والمطربين والإخراج والسيناريو، متابعا: "لو في راجل عجوز عايز يتعلم هنعلمه".

 

في سياق آخر ، قال الفنان مصطفى قمر إن مسلسل "فارس بلا جواز " من النوع الدرامي "اللايت كوميدي"، وهو النوع المفضل له ومدرسته في الفن.

 

وأضاف أن من ضمن الفنانين الذين يشاركونه العمل بالمسلسل؛ الفنانة غادة عادل والفنانة نور، ومن الجيل الجديد الشرنوبي و كريم فهمي  ومحمد ثروت ونجله تيام قمر.

 

وتابع: “فرحان جدا بالمسلسل والبرنامج الرمضاني، وأتمنى تتبسطوا بيه”.

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