مصطفى محمد يسعى لكسر صيامه التهديفي مع جالاتا سراي أمام فاتح جمرك

يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، نظيره فاتح قره جمرك، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري التركي.

ويسعى فريق جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد ،لإيقاف نزيف النقاط في الدوري التركي، بتحقيق الفوز على فاتح قره في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله في التتويج باللقب.

ويقدم جالاتا سراي نتائج كارثية في مسابقة الدوري التركي في الفترة الأخيرة، حيث فقد 11 نقطة في آخر 5 مباريات.

ويأمل مصطفى محمد في كسر صيامه التهديفي مع جالاتا سراي في الدوري التركي، حيث غاب عن هز الشباك، آخر 4 مباريات شارك فيها مع الفريق.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 9 مباريات في الدوري التركي حتى الآن، سجل خلالهما 5 أهداف.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد فاتح قره جمرك في المركز الثامن بـ 48 نقطة.