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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطة كوميدية..

يوسف أوباما يسقط أمام مرمى تونجيت ويهدر هدف ثاني للزمالك

صدى البلد

 

سقط يوسف أوباما لاعب الزمالك  وأهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تقام أمام منافسه تونجيت، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وفي لقطة كوميدية سقط يوسف أوباما داخل منطقة جزاء تونجيت وهو أمام حارس المرمى في وضعية التسجيل في الدقيقة 16.

واحتسب حكم المباراة الكرة تسلل على اوبامام الذي كان في وضعية التسلل.

كان سجل محمود حمدي الونش الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك اللقاء بهدوء شديد، وحاول السيطرة والإستحواذ على الكرة، ووصل الى مرمى تونجيت أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقة.

تمكن فرجاني ساسي من صناعة جملة تكتيكية مع شيكابالا في الدقيقة 6 من عمر المباراة، ولكن لم تسفر عن أي خطورة على مرمى تونجيت.

وحاول ةبن شرقي أن يصنع فرصة من الجبهة اليمنى ولكن دفاع تونجيت كان صامداً.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة أهدر مروان حمدي فرصة الهدف الأول برأسية ضعيفة تسلمها من شيكابالا.

ومن بعدها في الدقيقة 12 توغل أشرف بن شرقي من الجبهة اليسرى، وسدد كرة قوية ولكن كان حارس المرمى في الوعد والمكان السليم.

 

 


ويضم تشكيل الزمالك :-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش"
خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح 
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق "شيكابالا "- يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : مروان حمدي


ويضم تشكيل تونجيت الآتي:-

في حراسة المرمى: باي سيسيه

في الدفاع: ندياي – بابي سو – موتارو بالدي

في الوسط: عثمان ساكو – باي ديوب – ماليكو ندوي – إبراهيما ماني – مامادو سيك

في الهجوم: سيريني نيانغ – جبريل سلاه

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