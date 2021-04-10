برلماني: “حياة كريمة” تجسيد شامل ومتكامل لمفهوم حقوق الإنسان في مصر

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير مئات القرى المصرية على مدار ثلاث سنوات بنحو 500 مليار جنيه، والوصول إلى تطوير مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري ، هى واحدة من أبرز تجليات الاهتمام المصري بحقوق الإنسان وهى أهم بنود تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

واضاف عبد الهادي خلال تصريحات له اليوم، أن الاهتمام بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مصر لا يتوقف عن حد حرية الرأي والتعبير، وهو مكفول بالقانون وفي اطار الحفاظ على تقاليد واعراف المجتمع وحقوق الغير ودون التعدي ودون مغالطات وأكاذيب او شائعات، موضحا ان مصر وطوال السنوات الماضية، استطاعت تعزيز وتطوير مفهوم حقوق الانسان، ليكون بشكل شامل.

واشار عضو مجلس الشيوخ، الى أن مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير الريف المصري، هدفها الرئيسي رفع مستويات المعيشة ورفع مستوى الخدمات وتطوير قطاعات الصحة والكهرباء والمياه وتعزيز البنية التحتية، قائلا: المبادرة تجسيد شامل ومتكامل لمعنى حقوق الانسان.