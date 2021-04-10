أحمد موسى: الإخوان وحزب النهضة زعلانين من زيارة قيس سعيد لمصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر في غاية الأهمية .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر تسببت في حزن تنظيم الإخوان وحزب النهضة في تونس من تواجد قيس سعيد في مصر، وهما زعلانين أوي".
وتابع الإعلامي احمد موسى :" الرئيس التونسي قيس سعيد وجه رسائل في غاية الأهمية لدعم الدولة المصرية ".
وأكمل موسى :" رئيس تونس أكد أن الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي ".
واضاف :" رئيس تونس أجرى جولة تفقدية بالأمس في متحف الحضارة ومسجد عمرو ابن العاص وزار قبري الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات ".