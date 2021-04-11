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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فلاح مصري .. يوسف القعيد يرد على إقامة تمثال لـ ديليسبس في قناة السويس .. فيديو

يوسف القعيد
يوسف القعيد

رد الكاتب والأديب يوسف القعيد، على إقامة تمثال لـ ديليسبس في قناة السويس، قائلا: "حادثة السفينة الجانحة ذكرت العالم أجمع بأهمية قناة السويس".

 

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أزمة السفينة الجانحة تسببت في خسارة مالية، لكنها مكسب معنوي مهم جدا، لأنها خلقت علاقة جديدة بين كل مصري وبين قناة السويس".


وأشار: "قناة السويس جزء من وجدان المصريين، لأن جميع قرى مصر شاركت في حفر قناة السويس، واستشهد الكثير منهم أثناء عمليات الحفر".


وأوضح: "قبل أن تسير المياه في المجرى الملاحي لقناة السويس روت دماء المصريين القناة"، متابعا: "حلم قناة السويس حلم قديم جدا، كان عمرو ابن العاص فكر به أثناء الفتح الإسلامي قبل محاولة ديليسبس"، لافتا: "قرأت في الجرائد خبر أزعجني وهو فكرة عمل تمثال لديليسبس عند آخر القناة، وأنا أرجو عمل تمثال لفلاح مصر يوضع في مدخل قناة السويس الشمالي لأنه الرمز الحقيقي لقناة السويس".
 

يوسف القعيد ديليسبس لميس الحديدي قناة السويس

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