فلاح مصري .. يوسف القعيد يرد على إقامة تمثال لـ ديليسبس في قناة السويس .. فيديو

رد الكاتب والأديب يوسف القعيد، على إقامة تمثال لـ ديليسبس في قناة السويس، قائلا: "حادثة السفينة الجانحة ذكرت العالم أجمع بأهمية قناة السويس".

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أزمة السفينة الجانحة تسببت في خسارة مالية، لكنها مكسب معنوي مهم جدا، لأنها خلقت علاقة جديدة بين كل مصري وبين قناة السويس".



وأشار: "قناة السويس جزء من وجدان المصريين، لأن جميع قرى مصر شاركت في حفر قناة السويس، واستشهد الكثير منهم أثناء عمليات الحفر".



وأوضح: "قبل أن تسير المياه في المجرى الملاحي لقناة السويس روت دماء المصريين القناة"، متابعا: "حلم قناة السويس حلم قديم جدا، كان عمرو ابن العاص فكر به أثناء الفتح الإسلامي قبل محاولة ديليسبس"، لافتا: "قرأت في الجرائد خبر أزعجني وهو فكرة عمل تمثال لديليسبس عند آخر القناة، وأنا أرجو عمل تمثال لفلاح مصر يوضع في مدخل قناة السويس الشمالي لأنه الرمز الحقيقي لقناة السويس".

