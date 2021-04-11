عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسريب بيانات أكثر من مليون مستخدم لـ كلوب هاوس

صدى البلد

قال تقرير لموقع "سايبر نيوز" إنه تم تسريب البيانات الشخصية لـ 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق Clubhouse - كلوب هاوس عبر الإنترنت في منتدى قراصنة شهير.

تتضمن البيانات المسربة لمستخدمي كلوب هاوس- Clubhouse الأسماء وأسماء ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية وتفاصيل أخرى.

وأضاف الموقع أن التطبيق لم يرد على الفور على طلبات التعليق على التقرير الصادر يوم السبت.

وقال الموقع إنه يمكن للبيانات المكشوفة أن تمكن الجهات الفاعلة السيئة من استهداف المستخدمين من خلالها التصيد مخططات أو سرقة الهوية.

أطلق تطبيق الوسائط الاجتماعية المدعو فقط في مارس 2020 وتطور إلى منصة شائعة وجذب ملايين المستخدمين. يتيح مجتمع الصوت الخاص به للمستخدمين ضبط المحادثات أو 'الغرف' حول مواضيع مختلفة. وبحسب ما ورد تجري الشركة محادثات بشأن جولة تمويل تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار.

تقرير يوم السبت عن خرق بيانات Clubhouse هو أحدث تقرير يظهر خلال الأسبوع الماضي.

أفاد المنشور نفسه يوم الثلاثاء بأن البيانات الشخصية لـ 500 مليون مستخدم على LinkedIn - حوالي ثلثي قاعدة مستخدمي المنصة - تم كشطها وإدراجها للبيع عبر الإنترنت. أكد متحدث باسم LinkedIn يوم الخميس أن هناك بالفعل مجموعة بيانات منشورة عن معلومات عامة تم حذفها من نظامها الأساسي. يحاول أحد المتسللين بيع البيانات مقابل مبلغ مكون من أربعة أرقام ويحتمل أن يكون في شكل عملة بيتكوين.

قال بول برودوم ، المحلل في شركة الاستخبارات الأمنية IntSights، إن البيانات المكشوفة مهمة لأن الجهات الفاعلة السيئة يمكن أن تستخدمها لمهاجمة الشركات من خلال معلومات موظفيها.

آبل بيتكوين تطبيق Clubhouse كلوب هاوس LinkedIn clubhouse فيسبوك اخبار العالم

ترشيحاتنا

تسريب بيانات أكثر من مليون مستخدم لـ كلوب هاوس

تؤدي إلى الوفاة.. رئيس مكافحة كورونا يحذر من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل

رئيس لجنة مكافحة كورونا: وائل الإبراشي حالته تحسنت وسيعود لجمهوره قريبا

رئيس لجنة مكافحة كورونا: الحالة الصحية لـ خالد النبوي أصبحت مستقرة

3 نصائح بسيطة للحفاظ على نظافة السيارة

خالد الغندور يسخر من أداء مولودية الجزائر والترجي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد