تسريب بيانات أكثر من مليون مستخدم لـ كلوب هاوس

قال تقرير لموقع "سايبر نيوز" إنه تم تسريب البيانات الشخصية لـ 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق Clubhouse - كلوب هاوس عبر الإنترنت في منتدى قراصنة شهير.

تتضمن البيانات المسربة لمستخدمي كلوب هاوس- Clubhouse الأسماء وأسماء ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية وتفاصيل أخرى.

وأضاف الموقع أن التطبيق لم يرد على الفور على طلبات التعليق على التقرير الصادر يوم السبت.

وقال الموقع إنه يمكن للبيانات المكشوفة أن تمكن الجهات الفاعلة السيئة من استهداف المستخدمين من خلالها التصيد مخططات أو سرقة الهوية.

أطلق تطبيق الوسائط الاجتماعية المدعو فقط في مارس 2020 وتطور إلى منصة شائعة وجذب ملايين المستخدمين. يتيح مجتمع الصوت الخاص به للمستخدمين ضبط المحادثات أو 'الغرف' حول مواضيع مختلفة. وبحسب ما ورد تجري الشركة محادثات بشأن جولة تمويل تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار.

تقرير يوم السبت عن خرق بيانات Clubhouse هو أحدث تقرير يظهر خلال الأسبوع الماضي.

أفاد المنشور نفسه يوم الثلاثاء بأن البيانات الشخصية لـ 500 مليون مستخدم على LinkedIn - حوالي ثلثي قاعدة مستخدمي المنصة - تم كشطها وإدراجها للبيع عبر الإنترنت. أكد متحدث باسم LinkedIn يوم الخميس أن هناك بالفعل مجموعة بيانات منشورة عن معلومات عامة تم حذفها من نظامها الأساسي. يحاول أحد المتسللين بيع البيانات مقابل مبلغ مكون من أربعة أرقام ويحتمل أن يكون في شكل عملة بيتكوين.

قال بول برودوم ، المحلل في شركة الاستخبارات الأمنية IntSights، إن البيانات المكشوفة مهمة لأن الجهات الفاعلة السيئة يمكن أن تستخدمها لمهاجمة الشركات من خلال معلومات موظفيها.