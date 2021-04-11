اليوم .. الحكم على أحمد بسام زكي في هتك عرض 3 فتيات

الحكم على أحمد بسام زكي

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم الأحد، الحكم في محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.

يصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، قيام المتهم أحمد بسام زكي طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة بهتك عرض المجني عليها "ملك.ع" التي لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته، وهتك عرض المجني عليها "آلاء" التي لم تبلغ 18 عامًا وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها،وقيام المتهم بهتك عرض الطفلة "جنة.أ" وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.