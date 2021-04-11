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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد المركز الأول وكأس بطولة أفريقيا للكيك بوكسينج في الكاميرون

صدى البلد

حقق المنتخب المصري للكيك بوكسينج المركز الأول وكأس بطولة أفريقيا للكيك بوكسينج التي أقيمت في دولة الكاميرون، خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري.


وفاز فراعنة الكيك بوكسينج بالمركز الأول بعدما حققوا 8 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضية، ليحققوا لقب كأس البطولة وسط منافسة شرسة مع المنتخب الكاميروني أصحاب الأرض حتى اللحظة الأخيرة الذي احتل المركز الثاني برصيد 5 ميداليات ذهبية.


وخلال المنافسات فاز اللاعب محمود خالد بميداليتين ذهبيتين واللاعب أحمد إسماعيل ميدالية ذهبية، وفاز اللاعب محمد عبد الله بالميدالية الذهبية، كما فاز اللاعب محمد عبد الله بميدالية ذهبية، وفازت أيضا اللاعبة إكرام السيد بالميدالية الذهبية بواقع 6 ميداليات ذهبية، فيما فازت بالميدالية الفضية اللاعبة إيمان هاني واللاعبة شهد هيثم.


وحرص السفير المصري في الكاميرون السفير مدحت المليجي على حضور جميع مباريات المنتخب الوطني في الكاميرون، من أجل تحفيز الفراعنة على حصد المزيد من الميداليات ورفع اسم مصر عاليا بين الدول المشاركة.


وأشاد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج محمد صبيح بنجاح لاعبي المنتخب في حصد المركز الأول في البطولة الدولية الأولى التي يشارك فيها الفراعنة على مستوى القارة الإفريقية، متعهدا باستمرار تحقيق المزيد من الانتصارات والمكاسب على مستوى البطولات العربية والقارية والدولية التي يشارك فيها الاتحاد؛ من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدول المنافسة.


وأبدى رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج سعادته بالمركز الأول الذي تحقق على جميع الدول الأفريقية، الأمر الذي يعزز من استمرار صدارة الرياضة المصرية في مختلف اللاعبات على مستوى القارة السمراء. 


ويضم منتخب الكيك بوكسينج المشارك في بطولة كأس أفريقيا كلا من محمود خالد، ومحمد عبد الله، وأحمد إسماعيل، وإيمان هاني، وشهد هيثم، وإكرام السيد.


ويترأس البعثة رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ومحمد الزعيم إداري البعثة، وزينب مأمون حكم دولي، ونوره أنور حكم دولي، ومريم يحيى مدربة السيدات، وعبد الهادي عبد السلام ومحمد فيكس مدربي منتخب الرجال.

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