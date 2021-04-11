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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على فوائد تناول قمر الدين للصحة والبشرة

صدى البلد

قدم الشيف وريف؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول فوائد قمر الدين .

عجينة قمر الدين apricot leather ، وهو عبارة عن عجينة المشمش المجفف ، ويتم صنعها في المنزل ،أو بيعها ملفوفة، وتشتهر خاصة في شهر رمضان المبارك.

يتم تناول قمر الدين على شكل عصير أو حلوى، وقيل بانه قد اطلق عليه اسم قمر الدين نسبة الى حاكم في بلاد الشام كان يحب المشمش؛ أما عصير قمر الدين المشهور فهو عبارة عن قمر الدين مذاب بالماء ومضاف اليه السكر وماء الزهر. وينصح عادة بصناعة قمر الدين في المنزل بدلا من تناول قمر الدين الجاهز العالي بالسكر المضاف والفركتوز.

أهم فوائد قمر الدين للجسم والبشرة:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الامساك. اذ يعتبر مصدرعالي للألياف الغذائية ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان.

الحد من ارتفاع الكولسترول الضار LDL ، إذ محتواه العالي بالألياف الغذائية القابلة للذوبان يساعد على الوقاية من ارتفاع كولسترول الدم الضار ويعزز صحة الشرايين.

يعتبر قمر الدين مصدر غني بالبوتاسيوم ،ومن المعروف أهمية البوتاسيوم لصحة القلب والحفاظ على ضغط دم سليم. وكل كوب من المشمش المجفف الغير المطبوخ يحتوي ما يقارب 1511 ملجم بوتاسيوم.

الوقاية من الانيميا (فقر الدم)، إذ يعتبر قمر الدين مصدرًا للحديد، كل كوب من المشمش المجفف الغير مطبوخ يحتوي ما يقارب 3.5 ملغم حديد.

تعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات، يعتبر قمر الدين المصنوع من المشمش المجفف مصدرًا لمضادات الاكسدة والكاروتينات التي تعزز مناعة الجسم. فهو عالٍ بمضادات الأكسدة القوية وخاصة فيتامين A وفيتامين C  المهمين لمحاربة الجذور الحره وحماية الخلايا من التلف.

باعتباره مصدر للسعرات الحرارية والطاقة  فقد يكون وجبة مثالية ضمن نظام غذائي خاص بمن يطمحون لزيادة وزنهم.

يحتوي على فيتامين A  والمعروف بفيتامين الجمال الذي يساعد على زيادة بشرتك جمالًا واشراقا، ويكافح علامات الشيخوخة والتجاعيد، كما ويدخل المشمش وأقنعته في علاج حب الشباب والتخلص منه.

الوقاية من علامات التقدم في السن وبعض المشاكل المرتبطة به مثل وقاية العين من التكنس البقعي، والوقاية من تجاعيد البشرة.

الوقاية من هشاشة العظام باعتباره مصدر لعنصر الكالسيوم الضروري للحفاظ على سلامة العظام وتقويتها ،  فكل كوب من المشمش المجفف الغير مطبوخ  71.5 ملغم كالسيوم.

 

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