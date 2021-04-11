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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منظمة التعاون الرقمي تعقد اجتماعها الأول لمناقشة سبل تحقيق مستقبل رقمي للجميع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعقد منظمة التعاون الرقمي الاجتماع الأول لمجلس المنظمة غداً “الاثنين”، بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي لتحقيق مستقبل رقمي للجميع، إضافة إلى مناقشة هيكل المنظمة وآليات عملها.


يضم الاجتماع الافتراضي وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ووزراء الاقتصاد الرقمي في دول المنظمة، كما سيحضره الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلين رفيعى المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


وأوضحت الأمين العام للمنظمة المكلف ديمة اليحيى أن هذا الاجتماع سيناقش ويقر عددا من الركائز الأساسية للمنظمة ومنها: الخطة الإستراتيجية، والحوكمة، وكذلك إطلاق حزمة من المبادرات النوعية لدعم الاقتصاد الرقمي، كما سيتم خلاله استعراض أبرز مجالات التعاون والشركات مع عدد من المنظمات الدولية لتعزيز دور التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.


يذكر أن منظمة التعاون الرقمي تأسست في أواخر عام 2020؛ لتعزيز القيم والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي في جلسته التي عُقدت 30 مارس 2021 ، في خطوة تؤكد اهتمام القيادة السعودية بتحقيق مستقبل رقمي للجميع والعزم على اغتنام الفرص الرقمية في الاقتصاد الرقمي.
 

منظمة التعاون الرقمي الاقتصاد الرقمي دول الخليج المنتدى الاقتصادي العالمي مجلس التعاون

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